Dipalma al comando del Rally Valli Ossolane, ma la sfida è ancora apertissima FOTO

Il 62° Rally Valli Ossolane entra nel vivo dopo una prima giornata che ha regalato spettacolo, agonismo e un grande afflusso di pubblico lungo le strade dell'Ossola. La gara organizzata da New Turbomark, valida come secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger, ha visto protagonisti i migliori interpreti della specialità in una lotta serrata per le posizioni di vertice.

Al termine della prima giornata la graduatoria vede Dipalma e Mometti al comando con 7,1 secondi di margine su Pinzano-Turati. Terza posizione per Signor-Michi a 7,3 secondi, mentre Caffoni-Grossi occupano il quarto posto con un ritardo di 9,2 secondi. Completano la top ten Miele-Sassi, Pizio-Tozzini, Re-Pozzi, Pelgantini-Balassi, Margaroli-Natoli e Maurizio con Federica Mauri.

Ma il verdetto finale è ancora tutto da scrivere. La domenica del Rally Valli Ossolane rappresenta tradizionalmente il momento decisivo della competizione e anche quest'anno saranno le prove della seconda giornata a determinare il vincitore.

Gli equipaggi ripartiranno da Domodossola alle 7.31 per affrontare il programma più impegnativo dell'intero weekend. Il primo tratto cronometrato sarà la Fomarco, in programma alle 8.37, seguita dalla sempre temuta Cannobina alle 9.55 e dalla Druogno alle 10.34.

Dopo il riordino e l'assistenza a Piedimulera, la corsa entrerà nella sua fase cruciale con il secondo passaggio sulla Fomarco e sulla Cannobina, prove che potrebbero già delineare la classifica finale. A chiudere la manifestazione sarà la speciale DomoBianca365, prevista alle 15.16, ultimo banco di prova prima della passerella conclusiva.

L'arrivo finale è fissato alle 17.48 a Domodossola, dove si conoscerà il nome del vincitore della 62ª edizione del Rally Valli Ossolane al termine di un fine settimana che ha già confermato il grande richiamo della manifestazione e la passione del pubblico ossolano per i motori.