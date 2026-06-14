Rally Valli Ossolane: Di Palma-Mometti dominano la mattinata e consolidano il primato FOTO

La mattinata del 62° Rally Valli Ossolane ha iniziato a fornire indicazioni importanti sui valori in campo. Dopo le prime tre prove speciali in programma – Fomarco 1, Cannobina 1 e Zinox Laser-Druogno – è infatti Giuseppe Di Palma, navigato da Roberto Mometti sulla Skoda Fabia Rally2, a dettare il ritmo della gara.

A fare la differenza è stata soprattutto la Cannobina, la prova più attesa e impegnativa del rally, dove Di Palma ha piazzato un allungo significativo. Con il miglior tempo di 14'27"02, il pilota ha guadagnato secondi preziosi sui rivali diretti, rifilando 14 secondi a Marco Signor e Denis Michi.

La classifica generale vede così Di Palma e Mometti saldamente al comando con il tempo totale di 35'58"6. Alle loro spalle si accende la battaglia per le posizioni del podio: Corrado Pinzano e Mauro Turati occupano la seconda piazza a 20"2, mentre Signor e Michi seguono immediatamente in terza posizione con un ritardo di 20"5.

Restano pienamente in gioco anche Davide Caffoni e Mauro Grossi. Gli ossolani, sostenuti dal tifo di casa, sono quarti a 26"2 dalla vetta e puntano a ridurre il gap nelle prossime speciali. Quinta posizione per Marco Pizio e Paolo Tozzini, distanti 34"3 dal leader.

La gara registra inoltre il primo ritiro di rilievo: l'equipaggio composto da Margaroli e Natoli ha infatti dovuto alzare bandiera bianca prima della partenza della prova speciale Fomarco.

Nella fotogallery di Federico Manoni la PS4 di Fomarco