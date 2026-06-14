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Sport | 14 giugno 2026, 11:59

Rally Valli Ossolane: Di Palma-Mometti dominano la mattinata e consolidano il primato FOTO

La prova regina rilancia l’equipaggio della Skoda Fabia, ora leader con oltre 20 secondi di vantaggio sui principali inseguitori. Caffoni resta in corsa per il podio, mentre Margaroli-Natoli si ritirano

Di Palma-Mometti

Di Palma-Mometti

La mattinata del 62° Rally Valli Ossolane ha iniziato a fornire indicazioni importanti sui valori in campo. Dopo le prime tre prove speciali in programma – Fomarco 1, Cannobina 1 e Zinox Laser-Druogno – è infatti Giuseppe Di Palma, navigato da Roberto Mometti sulla Skoda Fabia Rally2, a dettare il ritmo della gara.

A fare la differenza è stata soprattutto la Cannobina, la prova più attesa e impegnativa del rally, dove Di Palma ha piazzato un allungo significativo. Con il miglior tempo di 14'27"02, il pilota ha guadagnato secondi preziosi sui rivali diretti, rifilando 14 secondi a Marco Signor e Denis Michi.

La classifica generale vede così Di Palma e Mometti saldamente al comando con il tempo totale di 35'58"6. Alle loro spalle si accende la battaglia per le posizioni del podio: Corrado Pinzano e Mauro Turati occupano la seconda piazza a 20"2, mentre Signor e Michi seguono immediatamente in terza posizione con un ritardo di 20"5.

Restano pienamente in gioco anche Davide Caffoni e Mauro Grossi. Gli ossolani, sostenuti dal tifo di casa, sono quarti a 26"2 dalla vetta e puntano a ridurre il gap nelle prossime speciali. Quinta posizione per Marco Pizio e Paolo Tozzini, distanti 34"3 dal leader.

La gara registra inoltre il primo ritiro di rilievo: l'equipaggio composto da Margaroli e Natoli ha infatti dovuto alzare bandiera bianca prima della partenza della prova speciale Fomarco.

Nella fotogallery di Federico Manoni la PS4 di Fomarco

Redazione

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