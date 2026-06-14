Druogno, attesa per la tradizionale Marcialonga Panoramica

Secondo appuntamento con “Corri in Vigezzo”, il circuito di cinque gare di corsa competitive e non competitive che animeranno la Valle Vigezzo per tutta l’estate. Domenica 5 luglio sarà la volta della “Marcialonga Panoramica”, tradizionale corsa non competitiva che si snoda sul territorio comunale di Druogno.

La gara prevede un percorso ad anello da 13 chilometri, con 450 metri di dislivello, che attraversa le frazioni di Orcesco, Gagnone, Sasseglio, Coimo, Albogno e Sagrogno. La partenza è fissata alle 10.15 al Capanno degli Alpini di Druogno. L’edizione 2026 prevede un’importante novità: il traguardo volante di Coimo, istituito in memoria di Bruno Zanoletti, che premierà il primo uomo e la prima donna in transito nella frazione. Come di consueto, ci sarà anche un mini giro di 1 chilometro dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un percorso tra le vie del dentro storico di Druogno e partenza subito dopo la gara principale.

Le iscrizioni sono già aperte, online e presso l’ufficio turistico di Druogno. Ai primi 100 iscritti sarà consegnato il kit gara, ritirabile anche sabato 4 luglio al Capanno degli Alpini. Al termine della gara, sarà possibile pranzare presso il Capanno.

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e femminili, il primo e la prima druognese e gli atleti più anziani.

La Marcialonga fa parte del circuito “Corri in Vigezzo”: gli atleti che parteciperanno a tutte e cinque le prove potranno concorrere alla classifica finale, beneficiando anche di un bonus fedeltà di 50 punti riservato a chi completerà tutte le gare. Al termine della stagione saranno premiati i cinque primi classificati assoluti nelle gare maschili e in quelle femminili.