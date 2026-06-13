Rally Valli Ossolane: Di Palma leader, Caffoni al quarto posto

Davide Caffoni e Mauro Grossi

Prosegue nel segno di Giuseppe Di Palma e Roberto Mometti il 62° Rally delle Valli Ossolane. Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prova d'apertura, l'equipaggio della Skoda Fabia RS Rally2 si è imposto anche nella seconda speciale, la Crodo di 9,5 chilometri, rafforzando così la propria leadership in classifica generale.

Con un tempo complessivo di 10'34.8, Di Palma e Mometti guidano la graduatoria con un margine di 4.1 secondi su Marco Signor e Denis Michi, secondi sulla Toyota Yaris. Molto ravvicinata anche la terza posizione occupata da Corrado Pinzano e Mauro Turati, staccati di appena 4.5 secondi.

Tra i protagonisti di questo avvio di gara spicca la rimonta di Davide Caffoni e Mauro Grossi. I vincitori dell'ultima edizione hanno infatti ottenuto il secondo miglior tempo assoluto sulla PS2, recuperando diverse posizioni e portandosi al quarto posto della classifica generale con un ritardo di soli 4.9 secondi dalla vetta. Un distacco che lascia aperte tutte le prospettive in vista delle prossime prove.

Alle loro spalle troviamo Stefano Miele e Andrea Sassi, quinti a 7.3 secondi, seguiti da Alessandro Re e Davide Pozzi, sesti a 7.8. Settima posizione provvisoria per Marco Pizio e Paolo Tozzini, che accusano un ritardo di 8 secondi esatti dal leader.

La classifica resta comunque estremamente corta, con diversi equipaggi racchiusi in pochi secondi e pronti a giocarsi le proprie carte nelle prossime prove speciali.