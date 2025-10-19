 / Calcio

Calcio | 19 ottobre 2025, 18:05

Promozione, settima giornata: Juventus Domo ancora in vetta FOTO

I granata battono in casa l'Ornavassese. Bene il Piedimulera, cade il Gravellona

Prosegue il momento d’oro della Juventus Domo, che supera per 2-0 l’Ornavassese e mantiene il primo posto in classifica con 19 punti, a pari merito con il Città di Casale. I granata confermano solidità e continuità, restando imbattuti dopo sette turni.

Torna a sorridere anche il Piedimulera, che conquista una preziosa vittoria esterna sul campo del Gattinara (2-3), portandosi a quota 7 punti in classifica e allontanandosi dalle zone più calde della graduatoria. Battuta d’arresto invece per il Gravellona San Pietro, sconfitto in casa per 0-2 dall’Orizzonti Canavese, e ancora ultimo con soli due punti. Nel Novarese, continua il periodo difficile per Union Novara, che cade 3-1 sul campo del Città di Casale, e per Oleggio (non in questo girone), mentre Arona ottiene un buon pareggio casalingo (2-2) contro l’Ivrea 1905, confermandosi a metà classifica con 11 punti.

r.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore