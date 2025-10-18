La capolista Momo contro una Varzese in forma

Prova del nove per il lanciato Momo che ospita una Varzese che quest’anno è partita col piede giusto. Gli ossolani sono a 5 punti dai novaresi e dopo il ko all’esordio hanno raccolto 11 punti di fila. Il Momo però pare non fare sconti a nessuno e le 5 vittorie su sei turno confermano il ritmo tenuto dalla formazione novarese.

Dietro in classifica c’è il Feriolo che domani gioca sul campo di un Agrano fermo a tre punti. Domenica i granata hanno fermato sul pari il Cameri, ma il Feriolo non sembra intimorito s cercherà di sfruttare la vena prolifica di un attacco che è, con 16 gol, il primo del girone A di Prima Categoria.

Omegna e Virtus Villa, terze con 11 punti, giocano in trasferta. I rossoneri sul campo di un Esio che fatica a prendere ‘possesso’ del nuovo campionato. L’Omegna segna poco, ma incassa anche poco: ha la miglior difesa con solo due reti subite e ad oggi ha perso solo col Momo.

La Virtus Villa sembra aver trovato la vena giusta. A parte lo stop col Momo ha sempre fatto punti. Domani giocherà a Vogogna, contro una formazione che in sei turno ha raccolto solo due pari.

Il Bagnella riceve un rinato Sizzano. L’undici di Sottini però non ha mai perso e in casa concede poco. Occhio però perché i novaresi arrivano da due successi di fila.

Per la Cannobiese trasferta in casa del Romagnano. In trasferta i lacuali hanno vinto 2 partite su tre ma il Romagnano ha sete di punti dopo due ko di fila con Sizzano e Virtus Villa.

Il Dormelletto riceve il Cameri. Un punto – a favore dei padroni di casa – separa la due squadre in classifica.

La giornata vede anche la Quaronese opposta al Carpignano.