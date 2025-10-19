Fuori di Zucca, pienone a Santa Maria Maggiore e oggi si replica FOTO

Buona la prima, anzi, ottima. Viene archiviata nel migliore dei modi la prima giornata di Fuori di Zucca. Complice la bella giornata di sole tantissime persone hanno raggiunto Santa Maria Maggiore per aggirarsi lungo le suggestive vie del borgo vigezzino, vestite per l'occasione di arancione. Un tributo alla zucca, in tutte le sue manifestazioni: da semplice ortaggio, fino alle rappresentazioni artistiche ad essa riconducibili. "Siamo soddisfatti, basta guardarsi intorno per vedere come l'affluenza sia davvero molto significativa" spiegava ieri pomeriggio il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini. Oggi si replica, con la seconda giornata di Fuori di Zucca, che proprio quest'anno festeggia il suo primo ventennale.