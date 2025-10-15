Grande successo per la 49ª Castagnata Coimese

Un altro, grande successo. Non ha bisogno di presentazioni la Castagnata Coimese, un evento che ogni anno richiamo tantissimi visitatori. La 49esima edizione è stata dal 10 al 12 ottobre, come sempre il secondo fine settimana di settembre, ed ha richiamato a Coimo moltissima gente proveniente non solo dal Vco ma anche dalle vicine province di Novara, Milano e Varese. Tre giorni di festa, da venerdì a domenica, per celebrare le castagne tra musica, mercatini, danze e balli e la possibilità di degustare piatti tipici e grigliate.

Questi i numeri vincenti della sottoscrizione a premi collegata alla Castagnata Coimese: 11941-11439-8544-12434-8247-1100-9266-9287-4638-11629-3327-10626-70-6952-7158-12227-10441. Per il ritiro dei premi telefonare al 347.7866596.