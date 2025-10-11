Malesco: proseguono i lavori di messa in sicurezza del torrente Melezzo

Il comune di Malesco prosegue gli interventi di sistemazione idraulica sul torrente Melezzo Orientale, finanziati con fondi Pnrr per un importo complessivo di 950.000 euro. Il progetto, volto alla realizzazione di un tratto di difesa spondale, ha raggiunto il quarto stato di avanzamento lavori.

L’opera ha già visto l’esecuzione di lavori per un valore di oltre 586.000 euro. L’intervento rappresenta un passo importante per la sicurezza idraulica del territorio e per la tutela ambientale del torrente Melezzo, in linea con gli obiettivi di resilienza e sostenibilità promossi dal Pnrr.