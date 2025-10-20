Con Alternativa A un forum sulla situazione dei servizi sociali nel Verbano Cusio Ossola

L’associazione Alternativa A promuove, venerdì 7 novembre alle 17.00 presso lo Spazio Sant’Anna di Verbania, il forum “A casa tutto bene? La situazione dei servizi sociali nel Verbano Cusio Ossola”.

La conferenza sarà un’occasione di incontro e approfondimento con professionisti del pubblico e del privato sociale, su alcuni temi fondamentali. Il forum si pone, infatti, l’obiettivo di evidenziare i nuovi bisogni, i punti di forza e di debolezza e definire i necessari interventi di miglioramento dei servizi offerti sul territorio. In particolare, saranno messi a fuoco alcuni temi cruciali per la comunità: anziani, giovani, minori e lavoro.

Il programma prevede gli interventi di: Angelo Barbaglia, direttore Ciss Cusio; Santina Cattano, vicepresidente Auser Insieme Verbania; Chiara Fornara, direttore Ciss Verbano; Arturo Palmieri, presidente associazione 21 Marzo; Sonia Manini, direttore Ciss Ossola; Alyosha Matella dell’associazione Alternativa A; Lisa Lipari, servizi al lavoro e alle imprese Enaip Piemonte; Carlo Rocchietti, vicepresidente cooperativa sociale Il Sogno; Federica Corda, segretaria generale Fondazione Comunitaria del Vco. Modera Clemente Mazzetta, direttore responsabile Alternativa.