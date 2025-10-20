Basket, la Findomo vince con Magic Oleggio

Ha cominciato a viaggiare la Findomo. Scalpo prestigioso ieri per i ragazzi di Petricca, che hanno mandato al tappeto la Magic Oleggio Junior Basket per 79-68. Pilotti e compagni si presentavano al Pala Raccagni con un 2/2 in campionato, ma sono stati subito messi all'angolo dall'energia dei granata.

Un Realini d'annata, che come il vino invecchia sempre meglio, ha contribuito in maniera determinante al successo: per lui 32 punti ed una prestazione da stropicciarsi gli occhi. In doppia cifra anche il solito Nagini con 14 e Cerutti con 13: per gli ospiti 14 di Gualandris e Radini. "Stiamo crescendo, di condizione e di mentalità. Abbiamo giocato un grande primo tempo, specialmente in difesa, concedendo solo 25 punti ad Oleggio. Nel terzo quarto siamo andati un po' in affanno, loro sono rientrati ma la squadra - cosi il capitano non giocatore Petricca - non ha mollato la presa ed ha saputo reagire al loro tentativo di rimonta. Due punti preziosi e meritati, un altro mattoncino nel nostro percorso".