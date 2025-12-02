Domenica amara per Vogogna e Varzese

Classifica spaccata in tre in Prima Categoria. Feriolo e Momo che fanno corsa solitaria in vetta a 30 punti, un gruppo nutrito di squadra tra i 23 punti dell’Omegna e i 17 del Sizzano e poi un altro gruppo sul fondo tra il Cameri (11) e l’Agrano (7).

Momo e Feriolo liquidano Romagnano (3-1) e Quaronese (5-1) a suon di gol. Un po’ faticano entrambe ma alla fine vincono e guardandosi indietro vedono la terza staccata di 7 punti.

Si tratta dall’Omegna, che dopo aver espugnato Varzo, supera anche il Cameri. L’ 1 a 0 allegriano porta la firma di De Nicola. Sesto risultato utile di fila per i rossoneri che tengono il passo.

Salgono anche Bagnella e Dormelletto che sono a quota 22. I primi regolano (3-1) l’Agrano che cede nella ripresa. Per i padroni di casa reti di Cabrini e Gnonto (2) per gli ospiti Perini.

Il Dormelletto non si ferma più. Con Rossi e Rezzaro passa a Vogogna (2-0) , lasciando un po’ di amaro in bocca dei biancoverdi (9 punti) che dopo il successo contro l’Agrano speravano di far ancora punti.

Sempre nel nutrito gruppo a 22 c’è la Varzese che chiude una settimana difficile: sconfitta in casa con l’Omegna, pari a Quarona e ko domenica contro il Carpignano (11) che già aveva piegato in casa un’altra ossolana: la Virtus Villa.

Virtus che pure staziona a 22 punti dopo il successo ‘’in trasferta’’ al Curotti contro l’Esio. Successo che porta la firma di Ferrera che segna all’85, dopo una partita intrisa di polemiche. L’Esio (8) accusa l’arbitraggio di Lorenzo Omar Giorgio. I verbanesi si sentono danneggiati: restano infatti in otto (tre i giocatoti espulsi ) e si vedono allontanare anche l’allenatore e un dirigente. Il Villa dal canto suo sbaglia anche un rigone nel primo tempo.

Scivola in zona Cesarini la Cannobiese (18) battuta 2 a 1 dal Sizzano (17). I ragazzi di Guntri vengono puniti al 92’ da Poletti dopo che Progni aveva pareggiato la rete di Ardizzoia. Dopo che i lacuali avevano anche sbagliato un calcio di rigore.