Il 5 dicembre aprono le iscrizioni alla 50ª Maratona Valle Intrasca

Il grande momento sta arrivando: con l’apertura delle iscrizioni, prevista venerdì 5 dicembre, inizia ufficialmente il countdown per l’attesissima 50ª Maratona della Valle Intrasca, gara di corsa in montagna a coppie in programma il 7 giugno 2025.

TANTE CONFERME, TANTE SORPRESE

La grande festa dello sport di Verbania – l’evento che da mezzo secolo apre l’estate sul Lago Maggiore e nelle valli e paesi del Verbano – celebrerà quindi la sua cinquantesima edizione: non sono molte le gare in Italia che possono vantare una simile longevità, ma sono ancora meno quelle che con le caratteristiche peculiari della MVI, di fatto una gara unica nel panorama italiano della corsa in montagna.

Per celebrare degnamente questa importante ricorrenza gli organizzatori di Valle Intrasca ASD, in partnership con la sezione CAI Verbano Intra, proporranno, nel solco della tradizione, i due percorsi ormai classici:

Maratona Valle Intrasca (33,750 km, 1.625 m D+-)

Mezza Valle Intrasca (17,300 km, 475 m D+-)

Rispetto al 2025 è stato inoltre confermata la partnership con la FISKY, Federazione Italiana Skyrunning e quindi la prova regina, la “Valle Intrasca”, corsa sulla distanza dei 33,75 km, oltre ad assegnare l’ambito Trofeo Valle Intrasca, eleggerà i nuovi campioni e le nuove campionesse italiane Skyrun a coppie FISKY 2026.

Tra le conferme ci sarà sicuramente il gadget, un capo tecnico che sarà svelato a breve e che sarà all’altezza della tradizione della Valle Intrasca e soprattutto della 50ª edizione.

Anche le sorprese saranno tantissime, con vari momenti di celebrazione e un evento speciale, di cui comunicheremo i dettagli nel corso dei mesi di avvicinamento alla gara.

LE QUOTE 2026

Con l’apertura delle iscrizioni prima della fine dell’anno, la Maratona della Valle Intrasca diventa un perfetto regalo di Natale, tra l’altro con quote ribassate rispetto all’edizione 2025!

Maratona Valle Intrasca (33,750 km, 1.625 m D+-)

dal 5/12/2025 al 6/1/2026, € 45 a testa

dal 7/1/2026 al 30/4/2026, € 50 a testa

1/5/2026 al giorno della gara, € 55 a testa

Mezza Valle Intrasca (17,300 km, 475 m D+-)

dal 5/12/2025 al 6/1/2026, € 35 a testa

dal 7/1/2026 al 30/4/2026, € 40 a testa

dal 1/5/2026 al giorno della gara, € 45 a testa

SCONTO PER I TESSSERATI FISKY

Tutti coloro che sono in possesso di una tessera annuale FISKY in corso di validità potranno godere di uno sconto di € 5,00 sulla quota di iscrizione. Va inoltre ricordato che per rientrare nella classifica del Campionato Italiano, la tessera FISKY è obbligatoria. In caso contrario, si partecipa alla Maratona Valle Intrasca rientrando nella classifica generale del Trofeo Valle Intrasca 2026.

ISCRIZIONI ON LINE

Sarà possibile iscriversi alla Maratona Valle Intrasca sul sito www.maratonavalleintrasca.it, il pagamento potrà avvenire con bonifico e, novità 2026, con carta di credito tramite la piattaforma PayPal.

Le modalità e quote di iscrizione, oltre alle fasce temporali di prezzo, sono consultabili online, nel regolamento della Maratona Valle Intrasca 2026.

UN’ESPERIENZA ELETTRIZZANTE

“Siamo già nel pieno dell’organizzazione – spiega il presidente di Valle Intrasca ASD, Alberto Francioli – siamo partiti con ancora più entusiasmo rispetto alle edizioni precedenti perché vogliamo davvero rendere questa Valle Intrasca elettrizzante, non solo per chi correrà, ma anche per i tifosi e i volontari e, perché no, per tutta la città di Verbania e il suo territorio: la 50ª edizione della Maratona Valle Intrasca sarà una esperienza indimenticabile per tutti!”