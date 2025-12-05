 / Basket

Findomo attesa dalla corazzata Novara: trasferta ad altissimo coefficiente di difficoltà

Cinque sconfitte alle spalle e un avversario in piena corsa play-off: De Tomasi e compagni cercano l’impresa sul parquet gaudenziano. Petricca: “Non siamo rassegnati, mi aspetto una grande prova”.

Trasferta complicata per la Findomo. Questa sera alle 21 De Tomasi e compagni renderanno visita a Novara, una delle big del torneo, in piena lotta per uno dei due posti che valgono l'accesso diretto ai play-off. Cestistica reduce da cinque stop consecutivi e la sensazione è che, allo stato attuale delle cose, sia quasi impossibile poter fare risultato sul parquet gaudenziano.

 "Affrontiamo una corazzata, costruita per essere là davanti: lo facciamo oltretutto non nel nostro miglior momento e quindi sarà tutt'altro che facile. Questo non significa però che andiamo a Novara rassegnati o senza voglia di fare risultato: ci proveremo e mi aspetto una prestazione comunque importante da parte dei ragazzi" - le parole del capitano non giocatore Francesco Petricca.

Daniele Piovera

