Un successo il pranzo per gli 80 anni della Virtus Villa FOTO

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’ottantesimo della fondazione della Virtus Villa, si è tenuto domenica scorsa un pranzo presso lo stadio “Felino e Franco Poscio”, la casa dei biancoazzurri, che in questa giornata di festa ha potuto riabbracciare tanti volti noti di tifosi, simpatizzanti, ex dirigenti ed ex giocatori.

La data esatta del compleanno della Virtus è stata lo scorso 6 novembre, ma la Società ha scelto di organizzare la festa in questa giornata per sfruttare la domenica libera creatasi grazie all’anticipo di sabato sera in casa dell’Esio Verbania.

Tanti gli ex giocatori intervenuti, molti dei quali protagonisti nei mitici anni Settanta della Virtus, il periodo migliore dei biancoazzurri. Tra gli altri erano presenti Polli, Mariani, Contessi, Bertaccini, Falcone, e altri che, pur abitando a centinaia di km di distanza, non hanno voluto mancare all’evento: tra questi Tranquillo Corti, Roberto Colombo e Mosè Pelucchi, con quest’ultimo che, nonostante le sue 84 primavere, ha voluto calcare ancora una volta il campo da gioco virtussino.

La giornata si è svolta come da programma, con al mattino una simpatica partitella tra vecchie glorie della Virtus, in cui insieme al già citato Pelucchi sono scesi in campo giocatori protagonisti negli anni Ottanta, Novanta e Duemila: tra questi la bandiera Cesare Balducci, i bomber Alex Battro e Pierluigi Patelli, il portiere Massimo Gervasoni, e tanti altri.

A seguire il pranzo, a base di polenta, salamini e gorgonzola, un menu semplice ma gustoso, molto apprezzato dai numerosi ospiti che hanno affollato l’ampio locale sottostante la tribuna e il tendone riscaldato piazzato per l’occasione a ridosso degli spalti. Erano più di 250 le persone presenti al campo, compresa tutta la attuale dirigenza virtussina, il responsabile del settore giovanile Paolo Riva, numerosi elementi della Prima Squadra e del settore giovanile, allenatori e accompagnatori.

La festa è stata allietata dalla musica di Macho, nel pomeriggio giochi per i più piccoli e l’arrivo di Babbo Natale, impersonato dall’immancabile tifoso “Riri” Zaretti, che ha distribuito dolciumi a tutti i bambini presenti. Ha chiuso la bella giornata il taglio della torta celebrativa dell’ottantesimo, preceduto da un breve discorso del Presidente Vincenzo Bruno e da alcuni interventi dei presenti: i saluti di Benedetto Madeo a nome della Figc provinciale (rappresentata anche da Fausto Sgrò, Daniele Santarosa e Maurizio Iulita), gli interventi dello storico dirigente Giuseppe D’Amelio e dell’autore del libro sulla formazione villadossolese Marco Barbetta, che ha ricordato come la Virtus Villa sia l’unica società dilettantistica piemontese in attività a non avere mai saltato un campionato dal dopoguerra a oggi, senza aver mai subito fusioni e fallimenti.