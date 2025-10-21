 / Calcio

Calcio | 21 ottobre 2025, 15:04

La Varzese frena il Momo e il Vogogna blocca la Virtus Villa

Prima Categoria, giornata favorevole a Feriolo e Bagnella

Matteo Palfini (Feriolo), quinta rete in campionato

Matteo Palfini (Feriolo), quinta rete in campionato

Un impietoso Feriolo batte l’Agrano e recupera due punti al Momo, bloccato dalla vivace Varzese.

I ragazzi di Pissardo passano (2-1) sul campo dell’Agrano. In gol Prandini e il solito Palfini mentre i granata accorciano con Ardizzoia. La vittoria vale tanto oro quanto pesa perché il Momo è fermato sul pari (1-1) da una Varzese che non smette di stupire. Il gol di Poi è pareggiato da Ricchi e per il Momo  arriva il secondo pari in stagione. La Varzese esce a testa alta dal terreno dei novaresi e continua la sua marcia più che positiva.

Cade invece la Cannobiese (1-0).  Che scivola a metà classifica ma, soprattutto, non va in rete nonostante abbia un attacco tra i più positivi del girone. E’ la seconda sconfitta di fila per i lacuali.. Il gol del Romagnano porta la firma di Porro.

Il Bagnella mette sotto (2-0) un vivace Sizzano. Martinetti e Gitteh firmano il successo della truppa di Sottini che si guadagna il terzo posto in classifica conservando lo 0 nel tabellino delle sconfitte.

Si sveglia l’Esio Verbania che fa il botto della settima giornata. Il 4 a 0  sull’Omegna lascia il segno. Inatteso ma meritato. E’ la prima vittoria in categoria (gol di Osemnaj, Davi e doppietta di Tinelli), una vittoria che potrebbe sbloccare la squadra. Inatteso, dicevamo, il ko dell’Omegna che esce dalla zona play off ma soprattutto incassa  4 reti in un sol colpo, dopo che ne aveva  subite solo 2 in sei turni.

Terzo punto d’annata per il Vogogna, che ferma la Virtus Villa sull’1 a 1. Il gol di Forni illude i virtussini, ma Garbagni agguanta il pari per il Vogogna  a metà ripresa. Risultato da derby ossolano, contrassegnato da un arbitraggio per nulla convincente.

Un punto a testa tra Dormelletto e Cameri. L’ 1 a 1  forse non accontenta nessuno anche se il Dormelletto ci crede di più creando anche più palle pericolose.

La giornata vede anche il successo della Quaronese sul Carpignano (3-0).

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore