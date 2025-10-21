Grande festa granata per la presentazione del settore giovanile della Juve Domo

Presentazione ufficiale domenica per il settore giovanile della Juve Domo. Sotto gli occhi entusiasti di circa 200 spettatori i calciatori, dai pulcini fino alla Prima Squadra, hanno sfilato sul terreno dello stadio cittadino.

Un momento di "gloria" per i calciatori, un momento di gratificazione per chi giornalmente si adopera per far funzionare la macchina organizzativa. Per la Juve Domo è stata infatti l'occasione per fotografare concretamente al pubblico l'impegno che tante persone vivono ogni giorno.

Impegno tradotto nelle parole della presidente Marisa Zariani e del main sponsor Mauro D'Aloisio. Entrambi hanno avuto parole di apprezzamento verso i tecnici e i dirigenti delle squadre oltre ai dovuti ringraziamenti agli sponsor che sostengono economicamente la Società.

Sul piano tecnico sono state le parole di Daniele Massoni a illustrare a chi ha affollato gli spalti domenica gli impegni futuri della Juve Domo. Presente anche l’amministrazione comunale con l’assessore Folino. Una giornata davvero speciale dove il cuore granata ha battuto forte soprattutto quando in campo i ragazzi del settore giovanile hanno accompagnato i compagni più grandi che si apprestavano a sfidare sul terreno di gioco l'Ornavassese.