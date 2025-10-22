 / Attualità

Attualità | 22 ottobre 2025, 16:21

Mergozzo investe nel fotovoltaico: approvato il progetto per un nuovo impianto nell'area camper

L'intervento, dal costo di 333mila euro, rientra nel più ampio piano di adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile

Mergozzo investe nel fotovoltaico: approvato il progetto per un nuovo impianto nell'area camper

Il comune di Mergozzo compie un passo concreto verso la transizione energetica: nei giorni scorsi, l’amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 94,5 kW sulle pensiline del parcheggio area camper in via Sempione. L’intervento, che rientra nel più ampio piano di adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) promossa dal comune, prevede un investimento complessivo di 333.000 euro.

L’appalto sarà gestito tramite la centrale acquisti del comune di Verbania, con procedura negoziata senza bando. Saranno invitati almeno cinque operatori economici iscritti all’elenco digitale della centrale; l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore