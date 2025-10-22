Meteo, pioggia intensa in arrivo nel Vco

Tempo instabile e possibili rovesci di pioggia. È quanto ci aspetta nella giornata di domani, giovedì 23 ottobre, su tutto il territorio del Vco, con un primo assaggio di inverno prima di un fine settimana in cui tornerà il bel tempo.

Secondo quanto riportato da Datameteo, infatti, per la giornata di domani sono previste temperature comprese tra i 6 e gli 11 gradi, con cielo nuvoloso e precipitazioni anche intense previste soprattutto nel pomeriggio.

Il sole tornerà poi a fare capolino, nonostante qualche velatura soprattutto in Ossola, tra venerdì 24 e domenica 26 ottobre, con temperature che rimarranno nella media stagionale.