“Mergozzo...si nota”, partono i concerti della "off season”

Prendono il via domani, sabato 25 ottobre, alle 21.00 i concerti di “Mergozzo...si nota off season”, con nuovi appuntamenti in scena dopo la classica stagione estiva. Il primo concerto autunnale, che si tiene presso la scuola elementare, vede protagonista il Dado Moroni Trio, composto da Dado Moroni al pianoforte, Luca Meneghello alla chitarra e Riccardo Fioravanti al basso.
L'ingresso è gratuito. È possibile prenotare il proprio posto contattando Mergozzo...si nota sulle pagine social oppure all’indirizzo e-mail mergozzosinota@gmail.com.