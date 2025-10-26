Prima Categoria, un'altra vittoria per la Varzese FOTO

L’ottava giornata del campionato di Prima Categoria ha confermato il grande equilibrio del girone, ma anche la solidità del Momo, che continua a dettare il ritmo in testa alla classifica. La capolista ha espugnato il campo del Cameri imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Poi e Bianco, mantenendo così il primato con 20 punti e allungando la striscia positiva.

Alle spalle della capolista tiene il passo il Feriolo, che nonostante il pareggio interno per 1-1 contro il Dormelletto Comignago rimane nelle zone alte della classifica. Per i lacuali a segno Ramponi, mentre il gol ospite è arrivato con Sacco.

Sorrisi anche per la Cannobiese, che supera di misura il Vogogna grazie al sigillo di Limido, ottenendo tre punti fondamentali che proiettano i biancorossi a ridosso delle prime posizioni. Finisce in parità il derby tra Agrano ed Esio Verbania, con un 1-1 firmato da Tacchini per i padroni di casa e Campion per gli ospiti. Un punto che muove la classifica di entrambe, anche se non cambia la situazione nella parte bassa. Pareggio anche per la Quaronese, fermata sull’1-1 in trasferta dal Sizzano: a segno Mersini su rigore per i gialloblù, che restano a metà classifica ma continuano a mostrare solidità.

Netta vittoria invece per la Varzese, che travolge il Romagnano con un sonoro 5-0, confermandosi tra le squadre più in forma del momento e salendo al quarto posto con 15 punti.

Giornata amara per la Virtus Villadossola, sconfitta in casa 2-0 dal Bagnella, squadra che con questa vittoria balza al terzo posto e continua a stupire per costanza e rendimento.