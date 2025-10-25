In Prima Categoria occhi puntati su Virtus Villa-Bagnella

E’ Virtus Villa-Bagnella la partita forse più attesa nell’ottava di Prima Categoria. I cusiani sono terzi a 13 punti, gli ossolani quarti a 12. Il Bagnella vanta la miglior difesa del girone (solo 3 reti subite), il Villa il quarto miglior attacco con 12. Fossero in schedina giocarci una tripla o una scommessa ‘gol’ e ‘non gol’ sarebbe un problema.

Il Feriolo (secondo della classe con 16 punti) ospita il Dormelletto (8). L’undici di Pissardo viaggia a gonfie vele mentre i novaresi occupano il centro classifica. Degli otto punti il Dormelletto ne ha fatto 4 fuori casa, ma il campo del Feriolo è minato: 4 vittorie su 4.

La vivace Varzese (12) riceve il Romagnano (10), che in Ossola ha già perso a Villadossola, ma che domenica ha sconfitto la Cannobiese.

Partita delicatissima tra Agrano (3) ed Esio (6). I verbanesi assaporano ancora il 4 a 0 rifilato all’Omegna, mentre l’Agrano ha dovuto soccombere al più forte Feriolo. L’Esio sta facendo esperienza in un campionato nuovo, mentre l’Agrano, che in prima c’è da tempo, quest’anno fatica a far punti.

La Cannobiese (10) ospita il Vogogna (3). La differenza di punti c’è e i lacuali in casa hanno pagato pegno solo col Momo; il Vogogna ad oggi non ha ancor fatto punti fuori casa.

Per l’Omegna (11) è tempo di riscatto. Perdere ci sta, ma il pesante ko con l’Esio deve ancora essere digerito. Domenica è in trasferta a Carpignano, l’ultima della classe con solo 3 punti. E i rossoneri sino a domenica avevano incassato solo 2 reti .

Nel novarese è derby tra Cameri (7) e Momo (17). La capolista concede poco ad oggi e il Cameri invece alterna buoni risultati ad altri meno buoni. Ad oggi il Cameri in casa ha perso solo con la Varzese, mentre il Momo ha fatto più punti fiori che in casa.

Il Sizzano (7) accoglie la Quaronese (11). Gli ospiti hanno fatto fuori casa 8 punti, pareggiando anche a Momo e Omegna. Il Sizzano in casa ha battuto solo il Vogogna.