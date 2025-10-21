 / Calcio

Calcio | 21 ottobre 2025, 16:04

La Juventus Domo fa suo il bel derby contro l'Ornavassese

Terzo risultato utile per il Piedimulera, altro brutto scivolone per il Gravellona San Pietro

La Juventus Domo fa suo il bel derby contro l'Ornavassese

E’ stato un bel derby, onorato sia della Juventus Domo che dall’Ornavassese. La differenza sta nel fatto che i granata hanno concretizzato alcune delle occasioni create e i neri invece no, pur se hanno anche colpito un palo nel primo tempo. Così hanno fatto la differenza le reti di Pisanello e Cerutti, che hanno indirizzato la partita sul 2 a 0 per i granata che hanno archiviato il mezzo stop di sette giorni prima, riprendendo la marcia cona la sesta vittoria in campionato.

Terzo risultato utile di fila per il Piedimulera.  Elca e Vadalà (doppietta)  hanno chiuso la pratica Gattinara sul 3 a 2. Un bel viatico per i gialloblu che rinsaldano la loro classifica che piangeva sino a tre domeniche fa.

Chi stenta ancora è il Gravellona San Pietro. Dopo  il brutto scivolone a Novara, i cusiani cadono in casa con un’altra squadra zoppicante come l’Orizzonti Canavese, che con questi tre punti ritrova fiato espugnando (2-0) il Boroli.

Partita segnata per l’Union Novara che cade a Casale per 3 a 1.  I novaresi (gol di Anchisi) restano sul fondo, un sol punto sopra il fanalino Gravellona.

Mastica amaro lArona che si vede raggiunta due volte (2-2) dall’Ivrea, che pareggia al 95’. Un punto che fa classifica, ma la squadra di Salvigni già pregustava la vittoria prima della beffa nel recupero.

Gli altri risultati: Banchetta-Ceversama 1-1; Lupetti Trino-Quincitava 2-1;  Virtus Vercelli-Dufour Varallo 0-1.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore