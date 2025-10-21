La Juventus Domo fa suo il bel derby contro l'Ornavassese

E’ stato un bel derby, onorato sia della Juventus Domo che dall’Ornavassese. La differenza sta nel fatto che i granata hanno concretizzato alcune delle occasioni create e i neri invece no, pur se hanno anche colpito un palo nel primo tempo. Così hanno fatto la differenza le reti di Pisanello e Cerutti, che hanno indirizzato la partita sul 2 a 0 per i granata che hanno archiviato il mezzo stop di sette giorni prima, riprendendo la marcia cona la sesta vittoria in campionato.

Terzo risultato utile di fila per il Piedimulera. Elca e Vadalà (doppietta) hanno chiuso la pratica Gattinara sul 3 a 2. Un bel viatico per i gialloblu che rinsaldano la loro classifica che piangeva sino a tre domeniche fa.

Chi stenta ancora è il Gravellona San Pietro. Dopo il brutto scivolone a Novara, i cusiani cadono in casa con un’altra squadra zoppicante come l’Orizzonti Canavese, che con questi tre punti ritrova fiato espugnando (2-0) il Boroli.

Partita segnata per l’Union Novara che cade a Casale per 3 a 1. I novaresi (gol di Anchisi) restano sul fondo, un sol punto sopra il fanalino Gravellona.

Mastica amaro l’Arona che si vede raggiunta due volte (2-2) dall’Ivrea, che pareggia al 95’. Un punto che fa classifica, ma la squadra di Salvigni già pregustava la vittoria prima della beffa nel recupero.

Gli altri risultati: Banchetta-Ceversama 1-1; Lupetti Trino-Quincitava 2-1; Virtus Vercelli-Dufour Varallo 0-1.