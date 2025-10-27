 / Sport

Sport | 27 ottobre 2025, 08:53

Elia Cosentino conquista il titolo K1 a Ringmania: il giovane talento brilla sul ring di Cornaredo FOTO e VIDEO

A soli 15 anni, l’atleta allenato dal padre e coach Luca Cosentino vince la cintura “Next Elite” nel gala professionistico di Milano, confermandosi tra le promesse più interessanti del kickboxing italiano

Un’altra grande impresa per Elia Cosentino, giovane promessa del kickboxing italiano, che ha conquistato il titolo K1nel prestigioso evento Ringmania, uno dei gala professionistici più attesi del settore.

L’evento si è svolto sabato 25 ottobre al Palazzetto dello Sport di Cornaredo (MI), gremito di pubblico per l’occasione, e sarà trasmesso in differita su Sky e DDT. Sul ring si sono alternati professionisti di MMA, Muay Thai, Kickboxing, K1 e Pugilato, offrendo uno spettacolo di altissimo livello tecnico e agonistico.

Cosentino, allenato dal padre e coach Luca Cosentino, era stato selezionato per la pre-card della serata, grazie alle sue numerose vittorie e alle qualità ormai riconosciute di rapidità, esplosività e precisione. Il giovane atleta — appena 15enne — ha già nel suo palmarès due titoli europei Youth, tre titoli italiani Junior, un match internazionale vinto e ora anche la cintura “Next Elite”, conquistata proprio in occasione di Ringmania.

“È un onore e un orgoglio essere qui e portare mio figlio, così giovane, in mezzo a tanti talenti e professionisti di alto livello,”
ha commentato il coach Luca Cosentino al termine dell’incontro.
“Proveremo ancora a realizzare nuove imprese, passo dopo passo. Ora ci godiamo questa vittoria, ma restiamo con i piedi per terra: bisogna continuare a lavorare sodo. Ringrazio tutti i nostri supporter e i miei allievi per il sostegno e la passione che ci accompagnano sempre.”

L’entusiasmo non si ferma: il presidente WBFC ha già espresso la volontà di rivedere Elia Cosentino sul ring a febbraio, in un match di contatto pieno nell’ambito della stessa organizzazione.

Una conferma importante per un atleta giovanissimo ma già abituato ai palcoscenici che contano, simbolo di talento, dedizione e umiltà.

