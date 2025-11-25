Area ex Ceretti, il comune avvia una perizia ambientale

L’amministrazione comunale di Villadossola compie un nuovo passo verso la riqualificazione dell’area ex Ceretti, che attualmente versa in stato di abbandono. Il comune ha stabilito di affidare ad una società specializzata l’incarico di redigere una perizia ambientale preliminare, volta a valutare lo stato dei terreni e i costi di eventuali interventi di bonifica.

L’obiettivo dell’amministrazione è infatti quella di acquisire l’area, ex sito industriale, e trasformarla in uno spazio dedicato a verde attrezzato, viabilità e parcheggi, restituendo così alla collettività uno spazio oggi inutilizzato. L’area, che si estende per un totale di oltre 8.600 metri quadrati, è attualmente per la maggior parte di proprietà della società Piaggio (7.783 metri quadrati), mentre una piccola parte appartiene al comune 8862 metri quadrati). Proprio per la sua origine industriale, l’area necessita di approfondite verifiche ambientali. La perizia dovrà stabilire il grado di contaminazione dei terreni e indicare se sia necessaria una bonifica.