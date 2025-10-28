''Grazie agli operatori di Trenord che hanno organizzato il rientro a casa dei viaggiatori''

‘’Volevo ringraziare la disponibilità del direttore della Security di Trenord Fabrizio Distasio che con gli operatori Giovanni Carullo e Domenico Gariti hanno rassicurato i passeggeri del treno incidentato lunedì sera. Riamsto fermo a lungo per un investimento. E’ grazie a loro se è stato organizzato il rientro a casa, pur in tarda serata, di tutti quelli rimasti bloccati. Un grazie va anche alla Polfer e ai Vigili del Fuoco per l’assistenza nelle operazioni di evacuazione del treno’’. Così una delle viaggiatrici del treno che ieri sera, a causa di un investimento, è stato bloccato a Parabiago, causando disagi ai viaggiatori e facendoli rientrare a tarda notte alle loro abitazioni.

‘’Esasperazione c’è stata tra alcuni viaggiatori – aggiunge – ma il loro intervento ha permesso di alleviare i disagi. Per fortuna l’intervento di queste persone ha consentito di risolvere il problema. Siamo stati noi, pendolari da tempo, a chiamare la Polfer affinché facesse conoscere la situazione a Trenord. Ma soprattutto a far sapere che un solo pullman non bastava per tutte le persone rimaste bloccare, pullman che comunque avevano messo a disposizione. Ma ripeto, è grazie a noi che abbiamo telefonato, trovando la disponibilità di Trenord che ha mandato tre addetti che sono arrivati da Milano e hanno attivato il trasporto con i pullman’’.