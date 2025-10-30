Autostrada A26, chiusura notturna tra Ornavasso e Arona

A causa di lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, è prevista una chiusura notturna del tratto tra Arona e Ornavasso.

In particolare, Autostrade per l’Italia ordina la chiusura del tratto compreso tra Ornavasso e Arona in direzione Genova, dal km 197.1 al km 165.5, dalle 22.00 del 3 novembre alle 6.00 del 4 novembre. Il traffico diretto ad Arona dovrà necessariamente uscire allo svicolo libero di Ornavasso ed eventualmente rientrare ad Arona dopo aver percorso la SS 33.

Inoltre, è in programma la chiusura del tratto tra Arona e Ornavasso, in direzione Gravellona, dal km 165.5 e il km 197.1, dalle 22.00 del 4 novembre alle 6.00 del 5 novembre. Il traffico diretto verso il Sempione dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Arona ed eventualmente rientrare allo svincolo libero di Ornavasso dopo aver percorso la SS 33.