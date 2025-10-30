A Villa la prima mostra personale di don Alberto Secci

Don Alberto Secci, pittore e sacerdote, si presenta al pubblico con la sua prima mostra personale dal titolo “Ché tutte le cose pare sia scritto più in là”, in programma al Centro Culturale del Teatro La Fabbrica di Villadossola. L’inaugurazione avrà luogo domani, venerdì 31 ottobre, alle ore 17 e sarà accompagnata dalla presentazione di Giuseppe Possa, Silvana Pirazzi e dello stesso don Secci.

La mostra sarà visitabile fino al 16 novembre con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 15 alle 19, mentre il 1° novembre dalle 17 alle 19. L’ingresso è libero. Al termine dell’inaugurazione verrà offerto un rinfresco e sarà possibile visitare le opere esposte.