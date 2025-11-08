Findomo, terza sconfitta consecutiva: ko contro Novara

Dieci minuti in sostanziale equilibrio (25-19), poi la resa fino al 94-61 del 40'. La Findomo incappa nella terza sconfitta consecutiva sul parquet di Novara contro l'Universal. Le assenze e le rotazioni limitate hanno inciso, e non poco, sull'esito del match, con i granata che però sono stati un po' troppo arrendevoli. “Non mi è piaciuto l'atteggiamento difensivo: abbiamo concesso troppi canestri facili ai nostri avversari e non siamo mai riusciti a limitarli. Quando subisci 50 punti a metà partita in trasferta, diventa impossibile pensare di rimanere agganciati al match in condizioni tra l'altro di totale emergenza. In attacco abbiamo avuto percentuali troppo basse, ci siamo passati poco e male la palla: la ricetta per uscire da questo momento è una sola. Lavorare, con la speranza di riavere presto in palestra a disposizioni che ora è fuori (Cerutti e Frankd, ndr). Ora abbiamo il vantaggio di riposare nel prossimo fine settimana: una mano dal calendario che dobbiamo cogliere”, la chiusura di Petricca.