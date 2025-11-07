Findomo a Novara per rialzarsi, Foma a Cigliano per il pokerissimo

Gioca questa sera la Findomo, impegnata sul parquet novarese dell'Universal. Dopo due sconfitte consecutive, gli ossolani cercheranno di invertire il trand, ma non sarà facile viste le assenze certe di Frank e Cerutti e quella probabile di De Tomasi.

"Momento complicato, non facile da gestire: avremo diverse defezioni - cosi il capitano non giocatore Francesco Petricca - e sarò costretto a fare delle scelte particolari anche a livello tattico. Confido che i giovani possano darci un mano".

In campo domenica invece la capolista Autotrasporti Sacchi Foma, ospite di Cigliano: rossoverdi a caccia del pokerissimo. "Obiettivo proseguire su questa falsariga: in trasferta c'è sempre da combattere e noi lo faremo" - così coach Zaccardini.