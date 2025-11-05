Malesco, l'ok dell'amministrazione per la riqualificazione dell'area mercatale

Il comune di Malesco ha ufficialmente avviato la procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’area mercatale, grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito dei fondi Fsc 2021–2027. L’intervento, dal valore complessivo di 212.959,72 euro, sarà coperto per il 90% dalla regione Piemonte e per il restante 10% da fondi comunali.

Il progetto, approvato dalla giunta comunale, prevede opere di manutenzione, adeguamento funzionale, decoro urbano e implementazione dei sottoservizi. L’appalto, del valore di 162.524,97 euro, sarà assegnato tramite procedura negoziata, con invito ad almeno cinque operatori economici selezionati dal comune.

L’intervento si inserisce nel programma regionale avviato nel 2023 grazie al quale sono state individuate aree territoriali omogenee da finanziare con fondi Fsc 2021-2027, al fine di avviare una politica regionale unitaria per uno sviluppo economico, sociale e sostenibile diffuso e partecipato su tutto il territorio piemontese.