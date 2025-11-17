 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 17 novembre 2025, 14:30

Galleria Montecrevola, chiusura parziale per una settimana

Dal 17 al 22 novembre divieto di transito nella corsia in direzione sud in orario notturno

Anas comunica che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di ventilazione, si rende necessaria una chiusura parziale al traffico della galleria Montecrevola, lungo la SS 33 del Sempione, nel comune di Crevoladossola. In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 128+350 e 131+800, dalla Svizzera verso l’Italia, su corsia di marcia. Il provvedimento è valido dal 17 al 22 novembre nella fascia oraria tra le 21.00 e le 5.00 del giorno successivo.

l.b.

