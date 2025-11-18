 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 18 novembre 2025, 08:10

SS 337 della Val Vigezzo, senso alternato per ispezioni notturne nella galleria Paiesco

Per motivi di sicurezza e lavori tecnici, il traffico sarà regolato con semafori e movieri, con servizio di “safety-car” per accompagnare i veicoli

SS 337 della Val Vigezzo, senso alternato per ispezioni notturne nella galleria Paiesco

Dal 19 al 20 novembre, sulla SS 337 della Val Vigezzo, nella galleria Paiesco tra il km 7+000 e il km 9+000, sarà istituito il senso unico alternato nelle ore notturne, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, per consentire le ispezioni strutturali programmate.

A causa della lunghezza della galleria e del volume di traffico nella zona, gli imbocchi saranno presidiati e sarà attivo un servizio di “safety-car” per accompagnare i veicoli da un lato all’altro in sicurezza. La regolamentazione del traffico sarà garantita mediante impianto semaforico o movieri, in modo da salvaguardare sia le maestranze impegnate nelle operazioni, sia gli automobilisti.

L’ordinanza n. 833/2025/TO, emessa dalla Provincia di Novara – Ufficio Manutenzione ed Efficienza Strade – si inserisce nel quadro delle disposizioni del Codice della Strada e dei regolamenti ministeriali, con obblighi specifici per lo studio incaricato delle ispezioni, che dovrà sorvegliare la segnaletica, regolare i flussi veicolari e garantire la rimozione del cantiere in caso di emergenze o condizioni meteorologiche avverse.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore