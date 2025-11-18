SS 337 della Val Vigezzo, senso alternato per ispezioni notturne nella galleria Paiesco

Dal 19 al 20 novembre, sulla SS 337 della Val Vigezzo, nella galleria Paiesco tra il km 7+000 e il km 9+000, sarà istituito il senso unico alternato nelle ore notturne, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, per consentire le ispezioni strutturali programmate.

A causa della lunghezza della galleria e del volume di traffico nella zona, gli imbocchi saranno presidiati e sarà attivo un servizio di “safety-car” per accompagnare i veicoli da un lato all’altro in sicurezza. La regolamentazione del traffico sarà garantita mediante impianto semaforico o movieri, in modo da salvaguardare sia le maestranze impegnate nelle operazioni, sia gli automobilisti.

L’ordinanza n. 833/2025/TO, emessa dalla Provincia di Novara – Ufficio Manutenzione ed Efficienza Strade – si inserisce nel quadro delle disposizioni del Codice della Strada e dei regolamenti ministeriali, con obblighi specifici per lo studio incaricato delle ispezioni, che dovrà sorvegliare la segnaletica, regolare i flussi veicolari e garantire la rimozione del cantiere in caso di emergenze o condizioni meteorologiche avverse.