Autostrada A26, tutti i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 17 novembre.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero, in direzione Gravellona, dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 17 e venerdì 21 novembre. Uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.

Chiusura dell’uscita provenendo da Genova e dell’entrata in direzione Gravellona della stazione di Casale Monferrato nord dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 17 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Casale Monferrato sud.

Chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Milano in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 17 e venerdì 21 novembre. Uscita consigliata a Biandrate e possibile rientro a Vercelli est.

Tra Baveno e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di martedì 18 e mercoledì 19. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Tra allacciamento D36/A26 e Vercelli est in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 18 novembre. Uscita consigliata a Romagnano Sesia e possibile rientro a Vercelli est.

Chiusura dell’uscita provenendo da Genova della stazione di Borgomanero dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 18 novembre. Si potrà utilizzare la stazione di Romagnano Sesia.

Tra Vercelli est e allacciamento A26/A4 in direzione Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 19 novembre. Uscita obbligatoria a Vercelli est e possibile rientro a Romagnano Sesia.

Tra Verbania e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 20 novembre. Uscita obbligatoria a Verbania e possibile rientro ad Arona.

Tra allacciamento D36/A26 e Romagnano Sesia in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 20 novembre. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Romagnano Sesia.

Chiusura dell’uscita provenendo da Gravellona Toce dello svincolo libero di Baveno dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di giovedì 20 e venerdì 21 novembre. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Carpugnino.

Chiusura dell’uscita provenendo da Genova dello svincolo libero di Verbania dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 20 novembre. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Gravellona Toce.

Chiusura del nodo A4/A26 provenendo da Torino in direzione Genova e Gravellona Toce dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di sabato 22 novembre. Uscita consigliata a Greggio e possibile rientro a Vercelli est o Romagnano Sesia.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A26 in direzione Stroppiana dalle 00.00 alle 4.00 di giovedì 20 novembre. Uscita obbligatoria a Vercelli ovest e possibile rientro a Vercelli est.

Tra allacciamento D36/A26 e Vercelli ovest in direzione Santhià dalle 00.00 alle 4.00 di venerdì 21 novembre. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro a Vercelli ovest.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce tra le pkm 151+000 e 153+600 in modalità permanente da giovedì 20 a venerdì 21 novembre.

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona Toce tra le pkm 181+600 e 183+800 in modalità permanente da lunedì 17 a venerdì 21 novembre.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 186+300 e 181+700 in modalità permanente da lunedì 17 a venerdì 21 novembre.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento A4/D36 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23.700 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 173+400 e 179+500 in modalità permanente fino a venerdì 21 novembre.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra allacciamento A26/D36 e Vercelli ovest in direzione Santhià tra le pkm 1+100 e 7+250 in modalità permanente da lunedì 17 novembre a venerdì 5 dicembre.