Brutto infortunio per Alessia Crippa: si infrange il sogno olimpico di Milano-Cortina

Un sogno infranto: Alessia Crippa non parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La skeletonista ossolana si è infortunata seriamente due giorni fa in una sessione di allenamento. “Mentre spingevo ho sentito un dolore fortissimo: mi sono rotta il tendine del bicipite femorale. La prossima settimana sarà operata. Per me un colpo tremendo, ma tornerò più forte di prima. Auguro a tutti i miei compagni le migliori fortune”, le sue prime parole. Intanto oggi comincia la Coppa del Mondo a Cortina: skeleton con gara maschile e femminile e mixed team, domani il bob. Gianluca Rabaioli è start leader. mentre Fabiana Mollica è assistant start leader.
venerdì 21 novembre
giovedì 20 novembre
martedì 18 novembre
lunedì 17 novembre
domenica 16 novembre
