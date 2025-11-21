 / Sport

Sport | 21 novembre 2025

Brutto infortunio per Alessia Crippa: si infrange il sogno olimpico di Milano-Cortina

La skeletonista ossolana ha riportato la rottura del tendine del bicipite femorale durante un allenamento: "Tornerò più forte di prima"

Un sogno infranto: Alessia Crippa non parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La skeletonista ossolana si è infortunata seriamente due giorni fa in una sessione di allenamento. “Mentre spingevo ho sentito un dolore fortissimo: mi sono rotta il tendine del bicipite femorale. La prossima settimana sarà operata. Per me un colpo tremendo, ma tornerò più forte di prima. Auguro a tutti i miei compagni le migliori fortune”, le sue prime parole. Intanto oggi comincia la Coppa del Mondo a Cortina: skeleton con gara maschile e femminile e mixed team, domani il bob. Gianluca Rabaioli è start leader. mentre Fabiana Mollica è assistant start leader.

Daniele Piovera

