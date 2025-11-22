Due partite d'alta classifica nella domenica di Prima Categoria

Feriolo-Bagnella e Varzese-Omegna in alto. Agrano-Vogogna sul fondo. Sono queste le partite più delicate delIa XII giornata di Prima Categoria in programma domenica.

Il Bagnella, che deve recuperare la partita con il Cameri, affronta il Feriolo che si è appena insediato solo soletto in vetta. Ad oggi la differenza sta nelle vittorie: 8 il Feriolo, 4 il Bagnella.

Anche l’Omegna, spesso abbonata ai pari, se la vede con la sorpresa Varzese. I rossoneri hanno fermato sul pari Virtus Villa, Cannobiese, Bagnella. I granata di Chiaravallotti (pure con una partita in meno) in casa hanno messo sotto Feriolo e Bagnella.

Dicevamo che sul fondo delicata è Agrano-Vogogna. Chi perde resta ultima. Il Vogogna gioca bene ma non fa punti, l’Agrano è reduce dal bel successo a Romagnano.

La giornata propone: Momo-Esio Verbania; Virtus Villa-Sizzano; Cannobiese-Carpignano; Cameri-Quaronese; Dormelletto-Romagnano.

Ora un po’ di numeri. Che dicono come Momo, Feriolo, Varzese Bagnella abbiano perso una sola partita, come una sola partita hanno vinto Vogogna, Esio, Carpignano e Agrano.

Nella zona alta Bagnella e Omegna sono le squadre che più hanno pareggiato: 5 volte. Come cinque soni i pari raccolti da Esio e Carpignano che navigano in basso.

Il Bagnella ha la difesa migliore (5 reti), seguito da una squadra di media classifica: la Quaronese, con 8. La peggior difesa è quella del Carpignano (28 reti) seguita dall’Esio (26).

Quattro le formazioni del girone A che hanno realizzato pochi gol, 10 in tutto: in alta classifica Bagnella e Omegna, come gli attacchi di Agrano e Vogogna che sono ultima e penultima. Come 10 ne ha fatto la Quaronese che staziona a metà. La Cannobiese ne ha fatti 18, di cui 10 sono frutto delle verve di Progni. Anche la Virtus Villa ha il suo cannoniere: Ferrera ha messo dentro 9 dei 16 gol che la squadra ha all’attivo.