Brutta scivolata della Virtus Villa a Carpignano

E’ il settimo risultato utile di fila e con questo mette la freccia e sorpassa il Momo.

Parliamo del Feriolo (26 punti) che ormai pare lanciato. La vittoria (2-1) a Vogogna è un altro risultato positivo. Lo agevolano un’autorete e il gol di Di Leva. Nonostante il Vogogna, coriaceo, avesse agguantato il pari con Bianciotto e ‘tenuto’ bene il campo sino all’ultimo quarto d’ora. Ma a Vogogna ormai sono stanchi di sentirsi fare i complimenti e vorrebbero fare punti. Pur se non era questa la partita più facile.

Il Dormelletto Comignago invece frena il Momo. L’ 1 a 1 porta il segno di Salzano (Momo) e Sacco (Dormelletto). E’ il sesto risultato utile di fila per un Dormelletto che oggi è lì a un passo dalla zona play off e che vanta di aver costretto al pari anche Varzese e Feriolo. Il Momo (24) è al terzo 1 a 1 in casa dopo quello con Quaronese e Varzese.

In classifica la Varzese resta terza a 21 punti, nonostante il maltempo le abbia permesso di giocare in quel di Quarona. Dietro, a 17 punti, restano Bagnella e Omegna. Stop anche per i primi che non giocano contro il Cameri (10) per il maltempo. I rossoneri invece pareggiano (2-2) con la Cannobiese. E’ comunque il quarto risultato utile di file per la truppa di Piemontesi in gol con Bouchouit e Di Vico. La Cannobiese resta in scia con 15 punti e grazie ai gol di Progni e Marino, che hanno segnato il pari.

Male la Virtus Villa (16). La rovinosa caduta a Carpignano (5-0) è un brutto inciampo. Padroni di casa (8 punti)che vincono la prima gara e lasciano l’ultima posizione. Vanno già sul 2 a 0 nel primo tempo e poi dilagano nella ripresa. Gol di Apicella (2), Quaranta, Meri, Elieso. Pochi giorni fa il Villa aveva ‘compiuto’ gli 80 anni di storia: non certo il miglior modo per festeggiare! E’ la treza sconfitta in campionato in 11 turni.

Bene, finalmente, l’Agrano, che passa a Romagnano per 2 a 1. I granata (7) vincono con i gol di Perini e Montani, ma soprattutto cancellano lo zero che marchiava le vittorie in campionato. Un bel successo contro una rivale, il Romagnano (10), che pure naviga sul fondo a vive un momento difficile con la quarta sconfitta consecutiva.

Sorride il Sizzano (14) che mette nei guai l’Esio Verbania (8). Il 2 a 0 è siglato da Grimaldi e Guidotti e porta punti che permettono di risalire la classifica. Per l’Esio secondo stop di fila dopo quello di Dormelletto.