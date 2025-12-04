A Crevoladossola un ricco calendario di iniziative per le festività natalizie

Il comune di Crevoladossola si prepara alle festività natalizie con un ricco calendario di eventi tra musica e momenti di condivisione, in programma per tutto il mese di dicembre e oltre.

Si inizia domenica 7 dicembre alle 21.00 nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo con il concerto natalizio della corale di Crevola e, successivamente, l’accensione del presepe. Sabato 13 dicembre alle 21.00, sempre in chiesa parrocchiale, il concerto del coro Seo Cai di Domodossola, del coro Light Voice della Filarmonica e del coro Gaudium, a cura dell’associazione AmaRene di Verbania. Domenica 14 dicembre alle 15.00 appuntamento in frazione Rido per l’accensione delle luminarie e uno scambio di auguri. Sempre domenica 14 alle 15.00 scambio di auguri a Pontemaglio e Oira a cura della Musica di Oira e alle 21.00 nella chiesa di San Mattia il concerto natalizio a cura della fondazione Tones on the Stones con il tenore Gian Maria Ferrara e Roberto Olzer all’organo.

Gli appuntamenti proseguono poi sabato 20 dicembre alle 21.00 nella chiesa parrocchiale con il concerto di Natale del coro Tre Ponti e del coro Gaudium a cura dell’associazione Matibellula. Domenica 21 dicembre alle 14.30 un pomeriggio in compagnia con “Babbo Natale nella grotta” presso il museo di architettura sacra, dove sarà inaugurata la mostra "Un addobbo per Crevola”.

Mercoledì 24 dicembre, per la Vigilia di Natale, appuntamento alle 21.00 con il presepe vivente e gli antichi mestieri nel centro storico di Crevola; a seguire la santa messa di mezzanotte e lo scambio di auguri sul sagrato della chiesa. Infine, martedì 6 gennaio alle 16.00 l’arrivo dei Re Magi, la santa messa e l’arrivo della Befana.

Dal 7 dicembre al 6 gennaio sarà inoltre possibile visitare i presepi allestiti in città e nelle sue frazioni: il “Magico presepe nel bosco” nell’area feste del gruppo alpini in località Scezza, visitabile tutti i giorni nelle ore diurne; il presepe della chiesa di San Mattia di Oira, tutte le domeniche e il 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; il presepe della chiesa parrocchiale di Crevola, visitabile prima e dopo le funzioni religiose.