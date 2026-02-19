 / Cultura

Cultura | 19 febbraio 2026, 07:35

"Leggimi forte": un nuovo incontro alla scuola primaria di Preglia

Insegnanti e aspiranti volontari saranno protagonisti di un ciclo formativo per prendere parte al progetto "Nati per leggere"

Sabato 21 febbraio a partire dalle 10.00 la nuova biblioteca scolastica della primaria di Preglia ospita un nuovo appuntamento con “Leggimi forte”. Si tratta di un serie di incontri dedicati a insegnanti, curiosi e possibili volontari di “Nati per leggere”, promossi dal comune di Crevoladossola in collaborazione con l’istituto comprensivo Casetti, con l’obiettivo di formare volontari ed educatori alla lettura ad alta voce rivolta ai più piccoli.

L’incontro si intitola “Albi illustrati, quali scegliere?” ed è guidato da Katia Rossi, bibliotecaria di Verbania e referente di Nati per Leggere del sistema bibliotecario del Vco, e Anna Fascendini, attrice e curatrice del progetto.

Le iniziative proseguiranno poi il 7 marzo, sempre alle 10.00, con una visita alla biblioteca di Domodossola per conoscere i servizi, gli spazi e il patrimonio a disposizione.

l.b.

