"Leggimi forte": un nuovo incontro alla scuola primaria di Preglia

Sabato 21 febbraio a partire dalle 10.00 la nuova biblioteca scolastica della primaria di Preglia ospita un nuovo appuntamento con “Leggimi forte”. Si tratta di un serie di incontri dedicati a insegnanti, curiosi e possibili volontari di “Nati per leggere”, promossi dal comune di Crevoladossola in collaborazione con l’istituto comprensivo Casetti, con l’obiettivo di formare volontari ed educatori alla lettura ad alta voce rivolta ai più piccoli.

L’incontro si intitola “Albi illustrati, quali scegliere?” ed è guidato da Katia Rossi, bibliotecaria di Verbania e referente di Nati per Leggere del sistema bibliotecario del Vco, e Anna Fascendini, attrice e curatrice del progetto.

Le iniziative proseguiranno poi il 7 marzo, sempre alle 10.00, con una visita alla biblioteca di Domodossola per conoscere i servizi, gli spazi e il patrimonio a disposizione.