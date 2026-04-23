I viaggi di Calciati a La Cinefoto

Si chiudono venerdì 24 gli appuntamenti di aprile a La Cinefoto di Domodossola. Toccherà ad un altro socio del fotoclub, Mario Calciati, proporre una serie di immagini di varie località del Brasile, della Svizzera Monte Generoso e Lugano ma anche la Marmolada in Trentino. L’appuntamento è presso la sede di Domodossola alle 21.
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