Apertura straordinaria della Casa dei Padri Rosminiani

Apertura straordinaria sabato 25 aprile per la Casa dei Padri Rosminiani al Sacro Monte Calvario di Domodossola, un’occasione per visitare da vicino i luoghi legati al Beato Antonio Rosmini e alla nascita della prima comunità rosminiana. Durante la giornata sarà inoltre possibile passeggiare nei giardini della Casa dei Padri, immersi nel contesto naturale che circonda il complesso e dotati di una rete di sentieri che permette un itinerario ben strutturato e funzionale. Le piante presenti sono cartellinate secondo una metodologia scientifica, offrendo ai visitatori un’esperienza ordinata e di grande interesse botanico.

Sarà possibile passeggiare tra i corridoi della Casa, e soffermarsi di fronte alla cella dove il beato Antonio Rosmini visse, scrivendo le “Costituzioni dell'Istituto della Carità” e avviando l'esperienza religiosa che poi divenne l'Istituto della Carità dei Padri Rosminiani.

Le visite saranno consentite in due fasce orarie: al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00.

La Casa dei Padri Rosminiani sorge presso il Sacro Monte Calvario, considerato la culla dell’Istituto della Carità fondato da Antonio Rosmini nel 1828. Ancora oggi il luogo rappresenta un punto di riferimento importante per la spiritualità: accoglie esercizi spirituali e ritiri, in un ambiente raccolto e silenzioso, immerso nella riserva naturale.