Le mille avventure della storia del calcio in pillole

Più che di mille avventure parliamo di migliaia di curiosità e probabilmente milioni di match giocati, perché oggi sono quasi 4 miliardi gli appassionati di calcio.

Le avventure di questo sport si dividono tra statistiche e scommesse sportive , ma anche aneddoti divertenti e bizzarri, senza tralasciare i record, pane quotidiano degli appassionati di Pallone, come lo chiamano i tifosi puri. Ecco la storia del calcio in pillole, raccontata attraverso ogni tipo di curiosità.

Vecchio Balordo e Vecchia Signora si sposano in Serie A

Se non l'avete ancora capito stiamo parlando di Genoa e Juventus , i due grandi club che hanno dominato la Serie A per numero di scudetti vinti. Il Vecchio Balordo è stato il primo club a dominare il campionato italiano, vincendo 9 scudetti e restando al primo posto dell'albo d'oro fino al 1958, anno in cui le Zebre hanno vinto il decimo scudetto. Oggi la Juve è la squadra più vincente con 36 scudetti nel palmarès.

I grandi record del Diavolo

Il Milan detiene diversi record non solo in Serie A, ma anche in Champions, dove resta il club italiano più vincente con 7 titoli. Nell'albo d'oro della competizione, il Diavolo è secondo soltanto al Real Madrid, che ha vinto 15 coppe dalle orecchie grandi.

Un altro record assoluto dei Rossoneri in Serie A, sono le 58 gare consecutive senza mai perdere, un filotto ottenuto dal maggio del 1991 al marzo del 1993, con lo scudetto 1991/1992 vinto senza mai perdere. Nel 1963, il Milan è stato il primo club di Serie A a vincere la Coppa dei Campioni.

Mazzone, Pugliese e Trapattoni tra risate, record e cinema

Entriamo per un attimo nel palinsesto della risata con questi tre allenatori, partendo da Oronzo Pugliese, soprannominato Il Mago di Turi, sia per i risultati eccezionali che per i riti scaramantici. A lui si è ispirato Lino Banfi per il film L'Allenatore nel Pallone, perché Pugliese gettava il sale in campo, nascondeva le galline in panchina e parlava dialetto stretto con i giornalisti. Famose le sue vittorie, soprattutto contro il grande Helenio Herrera.

Trapattoni è ancora oggi l'allenatore più vincente di Serie A con 7 scudetti in carriera, ha vinto anche la Champions con la Juve e resta famoso per le sue interviste impossibili e i suoi proverbi che sono entrati nel patrimonio linguistico del calcio: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.

Chiudiamo questa tris di cavalli pazzi quanto vincenti con Carlo Mazzone, l'ultimo eroe in ordine cronologico che detiene il record assoluto di 792 panchine in Serie A. Famoso per la sua corsa sfrenata sotto la curva dell’Atalanta dopo il 3 - 3 di Roberto Baggio, Sor Magara ci ha anche lasciato una carrellata di battute in romanesco stretto e tanti altri aneddoti divertenti.

Record negativi delle italiane in Serie A e Champions

Chiudiamo con i record negativi tra le mille avventure del calcio, come l'Atalanta che dopo 64 campionati di Serie A ancora non vince lo scudetto, o il Crotone, che nella stagione 2020/2021 ha subito 92 gol.

Il Benevento detiene il record di 14 sconfitte consecutive e 29 match totali in un solo campionato, ma è anche l'ultimo club che ci ha regalato un gol del portiere su azione: quello di Alberto Brignoli a dicembre del 2017.

In Champions la Juventus ha fissato il record negativo di 7 finali perse su 9 disputate, inoltre, possiede anche il record di 30 cartellini rossi nella storia della competizione.

La sconfitta nella finale di Champions 2025 dell'Inter contro il PSG per 5 - 0 ha decretato il miglior gap nel risultato, inoltre, nelle quattro finali perse dalla Beneamata in questo torneo, gli avversari hanno sempre vinto il Triplete.

