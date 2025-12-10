Dalla Valle Vigezzo a Torino, cintura nera 1° Dan per il giovane Manuel Casetti

È proprio vero che l’impegno, la serietà e la tenacia pagano sempre. Ma per raggiungere questi importanti risultati ci vuole davvero tanta abnegazione e grande determinazione. Tutte qualità che incarna il giovane vigezzino Manuel Casetti. Il diciasettenne di Vocogno, frazione di Craveggia, sabato 6 dicembre ha conseguito con merito, frutto appunto di costante impegno, abnegazione, nonché applicazione, il grado di cintura nera 1° Dan di Yoseikan Aikijujitsu Sugiyama-Ha, nello storico Dojo di Torino del compianto maestro Shoji Sugiyama. Un bel risultato per il giovane vigezzino, epilogo di un lungo percorso iniziato nel lontano 2015, all'età di 6 anni, nel Ki-Shin-Tai Dojo, a Santa Maria Maggiore e da allora proseguito sotto l'esperta guida pluriennale del maestro Gianluigi Landoni e continuato poi, dal 2023 a Verbania nell' Asd Altiora Budo Vco con il maestro Marco Barsiola. “A Manuel e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo risultato, non di arrivo, ma di inizio, di consapevolezza per una conoscenza, un sapere tutto da scoprire, i migliori auspici di buon cammino in questa lunga, infinita Via dell'Arte Marziale! Rey!”, le parole di soddisfazione di Barsiola e di tutta l’Altiora Budo Vco.
