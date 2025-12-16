Da Briga sino alla Germania, senza cambiare treno

Nuovi collegamenti diretti tra il Vallese e la Germania. Lo fanno sapere le Ferrovie Federali Svizzere (Ffs) e la Deutsche Bahn (Db) che hanno introdotto nuovi collegamenti ferroviari diretti tra il Vallese e la Germania.

Come simbolo di questo collegamento, domenica un treno Ice (InterCity Express) è stato battezzato "Cervino" durante una cerimonia a Briga, alla presenza di media, politici e rappresentanti regionali. Ora ci sono oltre 50 collegamenti giornalieri in entrambe le direzioni tra la Svizzera e la Germania.

Dicono le Ffs: ‘’I viaggi internazionali stanno diventando sempre più popolari; solo tra Svizzera e Germania, il numero di viaggiatori transfrontalieri è aumentato di oltre il 50% negli ultimi dieci anni. Con il cambio d'orario del 14 dicembre, abbiamo introdotto nuovi collegamenti diretti tra il Vallese e la Germania. In futuro, i viaggiatori potranno viaggiare direttamente e comodamente da Briga a Mannheim, Francoforte e Berlino senza cambiare treno. Al contrario, i visitatori tedeschi potranno raggiungere il Vallese direttamente da città come Francoforte, Dortmund, Colonia, Brema, Berlino e Amburgo’’.

Attualmente ci sono oltre 50 collegamenti diretti al giorno in entrambe le direzioni tra Svizzera e Germania. Ffs e Db hanno costantemente ampliato i loro servizi in risposta alla domanda dei clienti nell'ultimo decennio.

Per simboleggiare il legame tra i due Paesi, il 14 dicembre le Ffs e le Db hanno battezzato un treno Ice a Briga.

Philipp Mäder, responsabile del trasporto passeggeri internazionale delle Ffs, ha commentato: "Con il battesimo dell'Ice "Matterhorn", dimostriamo la nostra eccellente collaborazione con la Deutsche Bahn".

I nuovi collegamenti diretti rendono il Vallese ancora più accessibile in treno e collegano persone, regioni e aree economiche in modo ecologico e confortevole. Thomas Kemper, responsabile della comunicazione di mercato di Db Fernverkehr Ag, aggiunge: "Questo dà anche un notevole impulso al turismo: i viaggiatori provenienti dalla Germania possono raggiungere il Vallese in modo più semplice e diretto che mai".

La cerimonia si è svolta alla presenza di media, politici e rappresentanti regionali, tra cui il consigliere di Stato Franz Ruppen e il sindaco di Briga, Mathias Bellwald.