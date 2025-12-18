Vogogna di prepara ad accogliere il tradizionale presepe vivente

Il borgo di Vogogna si prepara a vivere una delle serate più attese dell’anno. Domenica 21 dicembre alle 21.00 il centro storico si trasformerà in un grande presepe vivente che si snoderà dalla chiesa parrocchiale lungo le vie, i vicoli e le piazzette del paese.

“L’edizione 2025 - spiega il parroco don Nicola Salsa - porta con sé alcune importanti novità e un coinvolgimento ancora più ampio della comunità. Il percorso, completamente rinnovato nella struttura, offrirà oltre trenta postazioni animate da più di centocinquanta volontari, tra pastori, artigiani, figuranti, mestieri antichi e scene evangeliche. Ogni punto è stato pensato per raccontare un momento della grande storia del Natale e per far immergere i visitatori in un’esperienza suggestiva, curata nei dettagli e ambientata nelle atmosfere autentiche del borgo medievale. La serata è pensata per essere vissuta con calma, invitando i partecipanti a fermarsi, osservare, dialogare con i figuranti e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera”.

Una delle novità principali è la mappa del percorso che verrà consegnata all’ingresso. La mappa non è solo un supporto per orientarsi: contiene parole del Vangelo, brevi riflessioni e spazi dedicati per raccogliere timbri e adesivi che si otterranno lungo il cammino. “Un modo semplice e coinvolgente – dice il parroco - per rendere ogni tappa significativa, soprattutto per famiglie e bambini. Il tracciato toccherà le zone più caratteristiche del centro storico: vicoli illuminati da piccole lampade, piazzette con scene di vita quotidiana, postazioni con antichi mestieri e gruppi di pastori attorno al fuoco”.

Ogni volontario è stato formato per accogliere i visitatori e raccontare, con gesti e ambientazioni, la propria scena. Il percorso culminerà nella parte dove sarà allestita la capanna della Natività con Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù. Un punto di arrivo simbolico, verso il quale convergono tutte le scene e l’intero cammino proposto ai visitatori. L’organizzazione ha previsto una gestione dedicata dei flussi, segnaletica apposita e la presenza di volontari lungo tutto il tragitto.