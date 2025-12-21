Fondi regionali per la valorizzazione e la tutela degli archivi: quasi 10mila euro al comune di Malesco

La regione Piemonte ha stanziato complessivamente 640.000 euro, destinati a enti pubblici e soggetti privati senza scopo di lucro, a sostegno di progetti diffusi su tutto il territorio regionale per la valorizzazione e la tutela degli archivi. Le risorse sono così ripartite: 300.000 euro a favore di soggetti privati e 340.000 euro per enti pubblici, a conferma di una strategia che punta a rafforzare l’intero sistema archivistico piemontese.

Nella provincia del Vco è stato finanziato un solo progetto: 9.618 euro sono stati assegnati al comune di Malesco per il censimento e la digitalizzazione delle pratiche edilizie dell’ufficio tecnico del comune tra il 1961 e il 1980.

L’assessore regionale alla cultura Marina Chiarelli dichiara: “La tutela e la valorizzazione degli archivi sono una priorità del programma triennale della cultura 2025–2027: investire sulla memoria documentale significa rafforzare l’identità dei territori e costruire basi solide per la conoscenza, la ricerca e l’innovazione culturale. Questo intervento dimostra come la regione Piemonte consideri gli archivi non solo luoghi di conservazione, ma vere e proprie infrastrutture culturali, capaci di generare conoscenza, partecipazione e nuove opportunità, anche grazie ai processi di digitalizzazione e accessibilità”.