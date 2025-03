Vincono tutte le prime della classe

Il Piedimulera conferma la propria supremazia nel campionato di Prima Categoria con una vittoria all’inglese contro la Serravallese: i gialloblù di Poma dominano la gara e si impongono per 2-0 grazie ai gol di Montagnese e di Elca su rigore. Con questo successo, la formazione del presidente Tomola mantiene il primato, confermando i sei punti di vantaggio sulle inseguitrici, quando mancano ormai solo cinque gare alla fine.

Il Gravellona San Pietro comunque non molla, e risponde presente battendo la Cannobiese per 2-1. Gli arancioneri di Agostini trovano subito il vantaggio con un gran gol di Bionda in rovesciata, ma Mussetti rimette la gara in parità per i biancorossi. La determinazione dei tocensi viene premiata nella ripresa dalla rete decisiva di Fioretti, che regala tre punti importanti ai padroni di casa. La Cannobiese, orfana di Chiarello e Zanetti, subisce una battuta d'arresto che la allontana dalla zona alta della classifica: ora la zona playout è distante ben cinque punti.

Mister Daniele Agostini a fine partita è soddisfatto: “Partita dura, come è normale che sia contro una squadra forte come è la Cannobiese. Con questo successo siamo praticamente certi dei playoff, mentre per la vittoria finale l’unica chance sarebbe un crollo del Piedimulera, che francamente mi sembra difficile. Loro in questo girone di ritorno stanno meritando questo primato, e hanno l’apporto di un Elca straordinario, noi comunque siamo sempre stati là in alto, e vogliamo affrontare i playoff nella migliore posizione possibile. Della Cannobiese posso dire che è un’ottima squadra, anche se oggi aveva un paio di assenze, mi stupisce vederli lontani dalle posizioni che contano, anche se possono comunque ancora ambire ai playoff”.

Il Bagnella ottiene una vittoria di misura ma fondamentale contro il Carpignano. Gli arancioneri di mister Izzillo trovano la rete decisiva e consolidano il terzo posto, difendendo la posizione dagli inseguitori. Decisiva la zampata di Audi a cinque minuti dalla fine, per gli ospiti è la fine definitiva di qualsiasi ambizione playoff.

La Virtus Villa centra la terza vittoria consecutiva imponendosi per 1-0 sul campo del Fondotoce. Come all’andata, gli ossolani trovano la rete decisiva nel finale, dopo una partita condotta quasi sempre in avanti ma senza grandissime occasioni da rete, se si esclude una traversa dopo una buona azione corale e qualche buon intervento del portiere di casa. La rete decisiva porta la firma di Gnonto, che dagli undici metri è freddo a battere Boatto, fino a quel momento il migliore dei suoi. I neroverdi vedono sfumare un punto che avrebbe fatto comodo, e restano in zona pericolosa.

Vittoria importantissima per l'Agrano nella sfida salvezza contro il Valduggia, al termine di una partita combattuta. I granata di mister Lopardo segnano con Lombardi, subiscono il pareggio degli ospiti ma piazzano l’acuto decisivo nella ripresa con Piana. Con questo successo gli omegnesi staccano Sizzano e Varzese e si portano tre punti fuori dalla zona playout.

Giornata no per la Varzese, che cade rovinosamente contro il Momo per 4-0. I divedrini subiscono la verve dei padroni di casa, una squadra forte che è tornata in piena forma in questo finale di stagione, e festeggia la quarta vittoria consecutiva. Per i ragazzi di Chiaravallotti ci sarà ancora tanto da lottare per conquistare la salvezza.

Rinviata la partita del Vogogna, che avrebbe dovuto affrontare la Quaronese in trasferta, in un match importantissimo per i playout.

Risultati:

Quaronese - Vogogna Rinviata; Gravellona San Pietro - Cannobiese 2 - 1; Bagnella - Carpignano 1 - 0; Piedimulera - Serravallese 2 - 0; Romagnano - Sizzano 4 - 3; Agrano - Valduggia 2 - 1; Momo - Varzese 4 - 0; Fondotoce - Virtus Villadossola 0 - 1

Classifica:

Piedimulera 57 - Gravellona San Pietro 51 - Bagnella 50 - Virtus Villadossola 48 - Momo 46 - Cannobiese 41 - Carpignano 36 - Quaronese 31 - Agrano 29 - Romagnano 28 - Varzese 26 - Sizzano 26 - Fondotoce 24 - Vogogna 23 - Serravallese 20 - Valduggia 17