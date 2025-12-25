Il coro gospel White Spirit in concerto a Mergozzo

Una nuova serata di musica a Mergozzo. Sabato 27 dicembre alle 2100 la chiesa parrocchiale ospita il “Concerto di Natale”, che vede protagonista il coro gospel White Spirit. Il coro propone un ricco repertorio di musica tradizionale natalizia. L’ingresso è libero.
