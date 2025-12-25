 / Cultura

Cultura | 25 dicembre 2025, 14:08

Il coro gospel White Spirit in concerto a Mergozzo

Il 27 dicembre una serata di musica natalizia nella chiesa parrocchiale

Il coro gospel White Spirit in concerto a Mergozzo

Una nuova serata di musica a Mergozzo. Sabato 27 dicembre alle 2100 la chiesa parrocchiale ospita il “Concerto di Natale”, che vede protagonista il coro gospel White Spirit. Il coro propone un ricco repertorio di musica tradizionale natalizia. L’ingresso è libero.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore