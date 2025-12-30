Domobianca365 e San Domenico Ski: formazione, soccorsi e controlli sulle piste

Nelle giornate di domenica 28 dicembre e lunedì 29 dicembre si è svolta un'esercitazione congiunta, organizzata dal Soccorso Alpino per i propri volontari presenti nel comprensorio di Domobianca365, unitamente a quelli della Fisps (Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci) e agli operatori della Polizia di Stato in servizio presso il comprensorio sciistico dai primi giorni di dicembre 2025. L'attività ha riguardato un aggiornamento complessivo sulle tecniche di primo soccorso in pista, cui è seguita una simulazione di incidente, con conseguente messa in pratica delle tecniche apprese mediante l'utilizzo del toboga, tipica slitta leggera utilizzata dagli operatori del soccorso in montagna su neve.

Negli ultimi giorni, oltre alle decine di controlli effettuati per garantire il regolare svolgimento delle attività, gli operatori della Polizia di Stato sono stati coinvolti in diversi interventi di soccorso su pista. Per ben due volte, nel comprensorio di San Domenico Ski, si è reso necessario il trasporto a valle di avventori feriti a mezzo dell'elisoccorso. Il primo caso ha riguardato un bambino di 11 anni che, a seguito di caduta autonoma su pista, ha riportato la frattura di un braccio; il secondo, avvenuto nella giornata di ieri, ha coinvolto una signora di 47 anni, caduta accidentalmente su una pista blu, che ha riportato la frattura del femore. Tra gli interventi di soccorso, se ne annoverano alcuni non strettamente connessi agli incidenti su pista, come quello che ha interessato un turista della provincia di Milano di 54 anni che, durante un soggiorno nel comprensorio di Domobianca365, presso il Rifugio Baita Motti, si è trovato bloccato a letto per una probabile contrattura dorsale che ha costretto gli operatori a trasportarlo con la barella spinale, prima fuori dalla struttura e successivamente, assicurato al toboga, fino al presidio sanitario a valle.

Oltre alle attività di soccorso, gli operatori di polizia vigilano sulla corretta fruizione degli impianti sportivi, al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, un sicuro e sereno utilizzo delle piste. A tale proposito, nella giornata di domenica 28 dicembre e nella giornata odierna, l'equipaggio della Polizia di Stato distaccato a San Domenico Ski ha elevato due sanzioni amministrative di 50,00 euro nei confronti di due giovane sportivi che sciavano sulla pista privi del casco, dispositivo di protezione obbligatorio per tutti gli utilizzatori delle piste, anche maggiorenni.