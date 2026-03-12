 / Cronaca

Cronaca | 12 marzo 2026, 12:08

Identificato il giovane che importunava le allieve della scuola

Era accaduto nei giorni a Ornavasso: il fatto segnalato dai genitori dopo che l'uomo aveva anche seguito le ragazze

Sarebbe stato identificato il giovane che nei giorni scorsi si aggirava davanti alle medie di Ornavasso, importunando le allieve della scuola.

Le forze dell’ordine – che al momento non hanno comunicato nulla di ufficiale – avrebbero fermato un giovane. Si tratterebbe della stessa persona che due giorni fa ha cercato di fermare le allieve della scuola e ne avrebbe anche seguite alcune mentre rientravano a casa. Un episodio che aveva preoccupato i genitori che avevano informato il sindaco.

"In relazione alla segnalazione pervenuta lunedi dall'istituto scolastico sulla presenza di soggetti sospetti in prossimità della scuola media - le parole del sindaco Filippo Cigala Fulgosi - desidero rappresentare che le forze dell'ordine hanno proceduto con esito a tutte le verifiche del caso. Nonostante ciò garantiranno comunque nelle prossime settimane una attività di controllo nelle adiacenze dei plessi onde rassicurare la popolazione scolastica e i genitori".

re.ba.

